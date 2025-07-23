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23 июля 2025 в 10:48

В Госдуме объяснили необходимость инициативы о круглогодичном призыве

Депутат Красов: круглогодичный призыв повысит эффективность военкоматов

Внесенный в Госдуму РФ законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу позволит снизить нагрузку на военкоматы и повысить их эффективность, заявил депутат ГД Андрей Красов в комментарии для NEWS.ru. По его словам, это никак не связано с проведением специальной военной операции, так как срочники до нее не допускаются.

Мы хотим упорядочить работу военкоматов, снизить нагрузку. Мне кажется, эти изменения повысят эффективность работы военкоматов. Более тщательное медицинское освидетельствование будет проходить. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно проверить состояние здоровья призывника, используя при этом медицинские учреждения Министерства обороны и гражданского сектора здравоохранения, — сказал парламентарий.

Ранее стало известно о внесении на рассмотрение Госдумой инициативы о круглогодичном воинском призыве, который будет осуществляться с 1 января по 31 декабря на основании указа российского лидера Владимира Путина. Авторами законопроекта значатся Красов и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

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