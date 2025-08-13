В ГД раскрыли, чем грозят уведомления о воинском учете на «Госуслугах» Картаполов: уведомления о воинском учете связаны с обновлением баз данных

Уведомления о воинском учете, которые начали получать россияне на портале «Госуслуги», связаны с наполнением баз данных, сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, рассылка не означает скорой мобилизации или призыва на срочную службу. Это касается даже тех, кто в запасе или не состоит на учете.

Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных, — сказал глава комитета.

Депутат объяснил, что информация о гражданах, ранее проходивших срочную службу, по-прежнему хранится в военкоматах. Эти данные были включены в новую электронную систему, и теперь их нужно обновить. Он отметил, что ряд информации требует актуализации. В пример он привел смену профессии и приобретенные хронические заболевания.

До этого в МВД рассказали, что мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудника военкомата. Они звонят и говорят о необходимости уточнить данные, после чего просят продиктовать код из СМС.