12 августа 2025 в 16:32

В Башкирии табун лошадей погиб от удара молнии

Табун из семи лошадей убило ударом молнии в Башкирии, сообщает пресс-служба МЧС республики. Животных пасли возле линий электропередачи в селе Первое Туркменево Баймакского района.

В селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села, — говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане в ночь на 11 августана Кировской подстанции из-за удара молнии произошел взрыв. В результате был поврежден обеспечивающий электричеством насосную станцию первого подъема (НС-1) фидер. Из-за стихии без воды остался город Избербаш с населением порядка 60 тысяч человек.

До этого стало известно, что мощные ливни за несколько часов принесли более половины месячной нормы осадков в Дагестан. Махачкала, Каспийск и другие города республики оказались частично затоплены. В столице региона потоки воды превратили улицы в бурные реки, размывая асфальт и грунт. Некоторые автомобили почти полностью скрылись под водой. В Гунибском районе к ливням добавились шквалистый ветер и крупный град размером с вишню, который повредил кровли домов и линии электропередачи.

