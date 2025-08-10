Улицы Дагестана оказались затоплены из-за мощного ливня

Стихия обрушилась на Дагестан — мощные ливни за несколько часов принесли более половины месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал Baza. В результате Махачкала, Каспийск и другие города республики оказались частично затоплены.

В столице региона потоки воды превратили улицы в бурные реки, размывая асфальт и грунт. Некоторые автомобили почти полностью скрылись под водой. В Гунибском районе к ливням добавились шквалистый ветер и крупный град размером с вишню, который повредил кровли домов и линии электропередач. Местные власти и экстренные службы оценивают последствия непогоды, устраняя последствия подтоплений и разрушений.

Ранее улицы Москвы и Подмосковья оказались подтоплены в результате обильных осадков, которые обрушились на столичный регион. В частности, с серьезными проблемами столкнулись жители Мытищ, где система ливневой канализации не выдержала объемов воды.

В японском городе Кирисима эвакуировли 122 тысячи человек из-за сильных ливней. Отмечается, что в населенном пункте за полдня выпало до 1,5 месячной нормы осадков.