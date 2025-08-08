В Японии эвакуируют более 120 тысяч человек из-за непогоды

В Японии эвакуируют более 120 тысяч человек из-за непогоды NHK: 122 тысячи человек эвакуируют в японском городе Кирисима из-за ливней

В японском городе Кирисима эвакуируют 122 тысячи человек из-за сильных ливней, сообщил телеканал NHK. Отмечается, что в населенном пункте за полдня выпало до 1,5 месячной нормы осадков.

Как отметили синоптики, сильные дожди и грозы в Кирисиме продолжатся вплоть до воскресенья, 10 августа. В результате непогоды в городе пострадали два человека.

Ранее в МЧС Краснодарского края информировали, что из-за сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края произошло подтопление домов и придомовых территорий. Ведомство уточнило, что река Дефань вышла из берегов после обильных осадков.

Отмечается, что мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды доходил до колен. По словам очевидцев, в некоторых районах включали сирены и предупреждали о возможной эвакуации.

Оперштаб региона сообщил, что из-за непогоды рухнул пролет автомобильного моста в селе Фанагорийском в районе Горячего Ключа. Погибших и пострадавших нет.