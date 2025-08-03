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03 августа 2025 в 15:08

В Краснодарском крае десятки жилых домов уходят под воду

В Краснодарском крае более 70 дворов подтопило после ливня

Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press

Из-за сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края произошло подтопление домов и придомовых территорий, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарскому краю. По их данным, река Дефань вышла из берегов после обильных осадков.

Подтоплены 70 придомовых участков и 34 жилых дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Спасатели МЧС обходят дворы, оказывают помощь жителям и продолжают мониторинг обстановки.

В регионе приведены в готовность два пункта временного размещения вместимостью до 100 человек. В ведомстве сообщили, что на место направлена аэромобильная группировка МЧС России, в составе которой 48 специалистов и шесть единиц техники. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшее время на Кубани ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

Ранее движение автомобилей перекрыли на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Это произошло из-за схода селевых масс на проезжую часть в районе 1414-го километра в направлении Джубги. Для объезда в сторону Новороссийска рекомендовано использовать участок на 1346-м километре трассы.

Туапсе
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