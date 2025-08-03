Трассу М-4 «Дон» перекрыли из-за непогоды на Кубани В Краснодарском крае перекрыли движение на трассе М-4 «Дон» из-за схода селя

Движение автомобилей перекрыто на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, сообщила госкомпания «Автодор». Отмечается, что это связано со сходом селя на проезжую часть.

Из-за сильных дождей в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 «Дон» в районе 1414-го километра в направлении Джубги. Движение перекрыто, — говорится в публикации.

Уточняется, что на этом участке трассы организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара. Для проезда в сторону Новороссийска нужно объехать место ЧП на 1346-м километре трассы.

Ранее сообщалось, что мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края, из-за сильного дождя в реках поднялся уровень воды, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, к настоящему времени погодные условия остаются сложными. Также губернатор сообщил о вывозе из района сотрудниками МЧС детских туристических групп.

Тем временем в Новомихайловском уровень воды доходит до колен, а по трассе уже передвигается лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.