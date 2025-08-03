На Кубани рухнул пролет автомобильного моста Пролет автомобильного моста обрушился в селе Фанагорийском у Горячего Ключа

Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийском в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, сообщил оперативный штаб Кубани. По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет.

В районе села Фанагорийского произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет, — сказано в публикации.

Там говорится, что водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут вброд на автомобилях высокой проходимости. Это произойдет после спада уровня воды. Кроме того, из урочища Поднависла эвакуировали 40 туристов.

Ранее в МЧС Краснодарского края информировали, что из-за сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края произошло подтопление домов и придомовых территорий. Ведомство уточнило, что река Дефань вышла из берегов после обильных осадков.

Тем временем мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды доходит до колен, а по трассе уже передвигается лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.