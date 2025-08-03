Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 22:24

На Кубани рухнул пролет автомобильного моста

Пролет автомобильного моста обрушился в селе Фанагорийском у Горячего Ключа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийском в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, сообщил оперативный штаб Кубани. По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет.

В районе села Фанагорийского произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет, — сказано в публикации.

Там говорится, что водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут вброд на автомобилях высокой проходимости. Это произойдет после спада уровня воды. Кроме того, из урочища Поднависла эвакуировали 40 туристов.

Ранее в МЧС Краснодарского края информировали, что из-за сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края произошло подтопление домов и придомовых территорий. Ведомство уточнило, что река Дефань вышла из берегов после обильных осадков.

Тем временем мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды доходит до колен, а по трассе уже передвигается лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.

мосты
непогода
Горячий Ключ
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.