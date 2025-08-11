Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 10:59

В Дагестане из-за удара молнии остался без воды целый город

Из-за удара молнии по подстанции в Дагестане без воды остался город Избербаш

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане устраняют последствия удара молнии по подстанции, сообщается в Telegram-канале единого регионального оператора в сфере водоснабжения. Без воды остался город Избербаш с населением порядка 60 тысяч человек.

По данным организации, в результате удара молнии в ночь на 11 августа на Кировской подстанции в Каспийске произошел взрыв. Был поврежден обеспечивающий электричеством насосную станцию первого подъема (НС-1) фидер.

Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена. На данный момент специалисты энергоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования и возобновлению подачи электроэнергии на станцию, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мощные ливни за несколько часов принесли более половины месячной нормы осадков в Дагестан. Махачкала, Каспийск и другие города республики оказались частично затоплены. В столице региона потоки воды превратили улицы в бурные реки, размывая асфальт и грунт. Некоторые автомобили почти полностью скрылись под водой. В Гунибском районе к ливням добавились шквалистый ветер и крупный град размером с вишню, который повредил кровли домов и линии электропередачи.

