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03 августа 2025 в 08:37

Россиянам рассказали, что делать в случае задержки подачи горячей воды

При задержке подачи горячей воды россияне могут обращаться в Госжилинспекцию

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

При задержке включения горячей воды россияне могут обратиться в Госжилинспекцию, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он добавил, что жильцов также должны своевременно предупреждать о плановом отключении воды для профилактических работ.

В случае нарушения норм можно обратиться с жалобой в Госжилинспекцию, — сказал Машаров.

Он отметил, что нарушение установленных сроков включения горячей воды влечет за собой ответственность. Так, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей, а юридические лица — до 200 тысяч рублей.

Ранее Машаров заявил, что летние отключения горячей воды в многоквартирных домах проводятся строго по графику — сократить сроки невозможно. Он подчеркнул, что в это время ведется проверка и ремонт трубопроводов. Рекомендуемый срок работ составляет 14 дней.

До этого департамент по тарифам Новосибирской области снизил тарифы на водоснабжение, водоотведение (на 4,09%) и тепло (от 3,22% до 13,34%) после получения предписания ФАС. Регулятор заложил в ставки необоснованные расходы.

Россия
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отключения воды
жалобы
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