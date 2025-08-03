Россиянам рассказали, что делать в случае задержки подачи горячей воды При задержке подачи горячей воды россияне могут обращаться в Госжилинспекцию

При задержке включения горячей воды россияне могут обратиться в Госжилинспекцию, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он добавил, что жильцов также должны своевременно предупреждать о плановом отключении воды для профилактических работ.

В случае нарушения норм можно обратиться с жалобой в Госжилинспекцию, — сказал Машаров.

Он отметил, что нарушение установленных сроков включения горячей воды влечет за собой ответственность. Так, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей, а юридические лица — до 200 тысяч рублей.

Ранее Машаров заявил, что летние отключения горячей воды в многоквартирных домах проводятся строго по графику — сократить сроки невозможно. Он подчеркнул, что в это время ведется проверка и ремонт трубопроводов. Рекомендуемый срок работ составляет 14 дней.

До этого департамент по тарифам Новосибирской области снизил тарифы на водоснабжение, водоотведение (на 4,09%) и тепло (от 3,22% до 13,34%) после получения предписания ФАС. Регулятор заложил в ставки необоснованные расходы.