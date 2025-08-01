В российском регионе по требованию ФАС снизили тарифы ЖКХ В Новосибирской области по требованию ФАС уменьшили тарифы ЖКХ

Департамент по тарифам Новосибирской области снизил тарифы на водоснабжение, водоотведение (на 4,09%) и тепло (от 3,22% до 13,34%) после получения предписания от ФАС, передает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. По информации ведомства, регулятор заложил в ставки необоснованные расходы.

Департамент по тарифам Новосибирской области исполнил предписания ФАС, выданные по результатам плановой проверки. Служба выявила экономически необоснованные расходы в размере 2,7 млрд рублей, — сказано в сообщени ведомства.

До этого общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что коллекторы могут неоправданно сильно давить на россиян при продаже долгов по оплате ЖКХ. По его словам, задолженности могут возникать из-за технической ошибки. Он напомнил, что с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года проходит эксперимент по упрощенному взысканию долгов за ЖКУ.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратил внимание, что за последние 25 лет тарифы на коммунальные услуги в России выросли на 366%. По его мнению, необходимо заморозить их и провести аудит. Миронов назвал такую тенденцию следствием передачи ЖКХ в частные руки.