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28 июля 2025 в 17:40

Названы последствия продажи долгов за ЖКУ коллекторам

Эксперт по ЖКХ Бондарь: коллекторы могут слишком сильно давить на должников ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллекторы могут неоправданно сильно давить на россиян при продаже долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, задолженности могут возникать из-за технической ошибки.

Важно учитывать риски [продажи долгов по ЖКУ коллекторам]. Например, если у человека образовалась небольшая просрочка из-за технической ошибки, передача этого долга может привести к неоправданному давлению на человека. Хотя вопрос можно было бы решить простым уточнением платежа. Именно для защиты граждан от подобных ситуаций и существует действующий запрет, — сказал Бондарь.

Он напомнил, что с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года пройдет эксперимент по упрощенному взысканию долгов за ЖКУ. По словам эксперта ЖКХ, это может быть перспективным направлением, позволяющим решать проблему долгов без привлечения третьих лиц.

Для усиления этого эксперимента допустимо предложить дополнительную меру: создать автоматизированную систему предупреждений через «Госуслуги. Дом». Например, когда у человека появляется задолженность, он сразу получает уведомление с возможностью проверить правильность начислений. И в случае задолженности оформить рассрочку при наличии уважительных причин или оперативно погасить долг без дополнительных штрафов, — добавил Бондарь.

Ранее сообщалось, что управляющие компании хотят передавать задолженности россиян за ЖКУ третьим лицам. Соответствующие поправки могут внести в Жилищный кодекс России. Речь идет в том числе о продаже долгов коллекторам.

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