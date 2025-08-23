Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Самодельные качели придушили шестилетнего мальчика в российском городе

В Тверской области мальчик запутался в веревках самодельных качелей и погиб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тверской области шестилетний мальчик запутался в веревках самодельных качелей на детской площадке и задохнулся, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Трагедия случилась в селе Красном Старицкого округа, школьник был без присмотра взрослых.

Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб, — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи. Они проводят осмотр территории и тела погибшего для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Бурятии годовалый ребенок погиб в самодельном бассейне из тракторной покрышки. Инцидент случился в селе Никольском Мухоршибирского района. Родители использовали большое тракторное колесо в качестве импровизированного бассейна во дворе своего дома. 3 августа днем, когда мать находилась внутри дома и занималась приготовлением пищи, малышка оказалась в воде и захлебнулась.

До этого в Ленинградской области пенсионер случайно уронил свою пятилетнюю внучку во время фотосессии. В результате падения у девочки зафиксировали серьезные травмы — разрыв селезенки и ушибы.

