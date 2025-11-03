Пьяный морпех США набросился на официанта ресторана в Японии

Полиция японского города Наха в префектуре Окинава арестовала военнослужащего Корпуса морской пехоты США, сообщает Kyodo. По информации агентства, 37-летнего мужчину подозревают в нападении на официанта одного из местных ресторанов.

Правоохранители установили, что старший прапорщик, приписанный к американской логистической базе Кэмп Кинсер в городе Урасоэ, в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника кафе, схватив его за горло. Инцидент произошел ночью на улице за пределами самого ресторана.

Отмечается, что в Окинаве сосредоточено более 70% площади всех объектов Вооруженных сил США в Японии, включая базу ВВС Кадена. По словам источников издания, там постоянно происходят инциденты с участием американских солдат, что вызывает недовольство местных жителей.

