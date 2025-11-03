Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025

Пьяный морпех США набросился на официанта ресторана в Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция японского города Наха в префектуре Окинава арестовала военнослужащего Корпуса морской пехоты США, сообщает Kyodo. По информации агентства, 37-летнего мужчину подозревают в нападении на официанта одного из местных ресторанов.

Правоохранители установили, что старший прапорщик, приписанный к американской логистической базе Кэмп Кинсер в городе Урасоэ, в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника кафе, схватив его за горло. Инцидент произошел ночью на улице за пределами самого ресторана.

Отмечается, что в Окинаве сосредоточено более 70% площади всех объектов Вооруженных сил США в Японии, включая базу ВВС Кадена. По словам источников издания, там постоянно происходят инциденты с участием американских солдат, что вызывает недовольство местных жителей.

Ранее житель Новосибирска распылил перцовый баллончик в баре и попытался задушить актера из-за неудачной шутки в свой адрес. Инцидент случился на вечеринке по случаю Хеллоуина, проходившей в заведении на Депутатской улице. Из-за распыления газа мероприятие пришлось немедленно прервать.

