В России увеличат накопительный взнос по одному виду ипотеки Взнос по военной ипотеке в России увеличат до 411 тыс. рублей с 2026 года

Накопительный взнос по военной ипотеке планируют увеличить в России в 2026 году до 411 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2026–2028 годы Правительство РФ уже внесло на рассмотрение в Государственную думу.

Установить размер накопительного взноса <…> в сумме 411 184,9 рубля, — говорится в документе.

Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая представляет собой первоначальный взнос, предоставляемый офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы, который формируется за счет ежегодных отчислений на специальный счет.

Размер накопительного взноса на данный момент составляет 395,3 тыс. рублей. Вторая часть — это кредит по программе военной ипотеки. Его полностью оплачивает государство. Чтобы участвовать в НИС, офицер или служащий младшего командного состава должен прослужить не менее трех лет.

Ранее эксперт по недвижимости Марина Зайцева заявила, что в 2026 году наиболее выгодно будет воспользоваться комбинированной ипотекой. По ее словам, снижение ключевой ставки способствует тому, что кредитные организации предоставляют возможность рефинансирования обязательств.