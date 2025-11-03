Во Франции назвали страшные последствия возможной блокады Калининграда Политолог Браво: морская блокада Калининграда может перерасти в мировую войну

Попытка НАТО морской блокады Калининградской области может привести к повторению сценария, схожего с Карибским кризисом, и даже спровоцировать начало полномасштабной войны в Европе, заявил политолог Патрис Браво в материале для французского издания AgoraVox. Аналитик предупредил, что подобные действия создают угрозу глобального конфликта.

Если НАТО попытается закрыть Калининграду выход к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис октября 1962 года, — отметил Браво.

Эксперт добавил, что в НАТО рассматривают российский регион как приоритетную цель для возможного превентивного удара, поскольку Калининград имеет стратегическое значение для размещения систем ПВО и ракетных комплексов. Он подчеркнул, что подобная эскалация способна привести к третьей мировой войне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад провоцирует конфликт с Россией и его республикой, угрожая блокадой Сувалкского коридора. Он подчеркнул, что через эту территорию проходят исключительно гражданские поставки. По словам главы государства, западные страны целенаправленно дестабилизируют обстановку, создавая негативный образ его самого и президента РФ Владимира Путина.