01 ноября 2025 в 05:34

Окономияки: блюдо, после которого не захочется омлет. Секрет японского завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт окономияки я привез из поездки в Токио, где попробовал их в маленькой уличной закусочной. Меня покорило то, как из простейших продуктов получается такое ароматное и сытное блюдо всего за четверть часа. Теперь аромат этих лепешек по утрам — верный признак того, что день начнется с чего-то вкусного.

Готовлю я их так: 200 граммов белокочанной капусты тонко шинкую — это главный секрет, чтобы лепешка пропеклась равномерно. Смешиваю капусту со 100 граммами муки, 2 яйцами, 100 миллилитрами воды и 4 ложками соевого соуса. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаю его на хорошо разогретую сковороду с маслом, формирую круглую лепешку, и жарю на среднем огне. Золотистая корочка с каждой стороны образуется примерно за 5–7 минут. Важно не прибавлять огонь, иначе серединка останется сырой. Подаю лепешку сразу, щедро смазав майонезом и посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Это блюдо неизменно собирает всю семью за столом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

