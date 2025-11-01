Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 07:20

В МИД России дали оценку декларации саммита АТЭС

МИД: декларация саммита АТЭС утверждена консенсусом и отвечает интересам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества успешно завершил работу, консенсусом была утверждена декларация лидеров экономик форума. Как сообщил посол МИД России по особым поручениям Марат Бердыев в своем Telegram-канале, все принятые документы полностью соответствуют национальным интересам Российской Федерации.

Документы отвечают российским интересам, носят консенсусный характер и не содержат геополитики, — указал Бердыев.

Старшее должностное лицо России в АТЭС подробно проинформировал о ключевых результатах встречи. Дипломат подчеркнул, что в документах саммита отсутствует какая-либо геополитическая составляющая. Помимо основной декларации, участники саммита утвердили тематические заявления, посвященные вопросам искусственного интеллекта и демографическим изменениям. Бердыев особо отметил подтверждение ведущей роли АТЭС как исключительно экономического форума в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Среди значимых достижений саммита дипломат выделил акцентирование международного сотрудничества и интеграции, формирование подходов к развитию искусственного интеллекта на основе обмена опытом, а также комплексный взгляд на энергетику с признанием важной роли природного газа. По мнению представителя МИД России, такие результаты работы форума создают благоприятные условия для дальнейшего экономического взаимодействия в регионе.

Ранее сообщалось, что делегацию РФ на саммите АТЭС в Южной Корее возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

