Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 17:08

Стало известно, кто возглавит делегацию России на саммите АТЭС

Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Южной Корее

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вице-премьер России Алексей Оверчук возглавит делегацию страны на саммите АТЭС в Южной Корее. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Мероприятие пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенчжу.

Направить в Кенчжу (Республика Корея) в период с 29 октября по 2 ноября 2025 года делегацию российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А. Л. для участия в работе саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», — сказано в документе.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что решение по вопросу об участии Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не принималось. Также уточнялось, что участие в саммите планирует принять президент США Дональд Трамп.

Ранее Оверчук заявил, что Европа переживает деиндустриализацию, экономика Германии стагнирует. По его словам, в Москве этому не рады, так как у РФ традиционно были взаимовыгодные отношения с Европой. Вице-премьер назвал сложившуюся ситуацию прямым результатом разрыва между политиками и экспертами в Европе.

АТЭС
Алексей Оверчук
Южная Корея
делегации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шаляпина хотят отменить из-за шутки над ребенком
Как победить диабет и ревматоидный артрит? Открытие нобелевских лауреатов
Многоквартирный дом в Подмосковье захватили насекомые-паразиты
Министр энергетики выступил с инициативой по трудоустройству бойцов СВО
В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.