Стало известно, кто возглавит делегацию России на саммите АТЭС Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Южной Корее

Вице-премьер России Алексей Оверчук возглавит делегацию страны на саммите АТЭС в Южной Корее. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Мероприятие пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенчжу.

Направить в Кенчжу (Республика Корея) в период с 29 октября по 2 ноября 2025 года делегацию российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А. Л. для участия в работе саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», — сказано в документе.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что решение по вопросу об участии Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не принималось. Также уточнялось, что участие в саммите планирует принять президент США Дональд Трамп.

Ранее Оверчук заявил, что Европа переживает деиндустриализацию, экономика Германии стагнирует. По его словам, в Москве этому не рады, так как у РФ традиционно были взаимовыгодные отношения с Европой. Вице-премьер назвал сложившуюся ситуацию прямым результатом разрыва между политиками и экспертами в Европе.