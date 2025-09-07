Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025

В СМИ озвучили возможное место «рандеву» Трампа и Си Цзиньпина

CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во время саммита АТЭС в Южной Корее

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. На полях мероприятия возможна его встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет через месяц с 31 октября по 1 ноября. Он состоится в городе Кенджу.

По сведениям CNN, организация встречи Трампа и Си Цзиньпина обсуждается, но никаких договоренностей пока достигнуто не было, — указано в тексте СМИ.

Белый дом подтвердил возможность визита президента США в Южную Корею, отметив, что целью поездки станут переговоры по вопросам экономического, торгового и оборонного сотрудничества. Поездка Трампа способна предоставить ему возможность для встречи и с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Информация об этих контактах также пока не подтверждалась.

Республика Корея направила приглашения всем странам-участницам АТЭС, включая Россию. Решение об уровне делегации Москва примет позднее. Не исключалось, что российскую группу дипломатов возглавит лидер страны Владимир Путин.

