Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС Песков: решение об участии Путина в саммите АТЭС в Южной Корее еще не принято

Решение по вопросу об участии президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не принималось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет с 31 октября по 1 ноября в город Кенджу, передает ТАСС.

Нет, пока это решение не принималось, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что участие в саммите АТЭС планирует принять президент США Дональд Трамп. На полях мероприятия возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, по сведениям источников в Белом доме, никаких договоренностей пока достигнуто не было.

До этого стало известно, что в Москву для участия в российско-арабском саммите приедет Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа. Его визит в Россию в октябре этого года станет уже шестым по счету. Кроме того, на саммите ожидают делегацию Сирии во главе с президентом страны Ахмедом аш-Шараа и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.