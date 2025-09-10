Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:58

Лидер арабской страны Персидского залива приедет в Москву на саммит

Король Бахрейна примет участие в российско-арабском саммите в Москве

Хамад Бен Иса Аль Халифа Хамад Бен Иса Аль Халифа Фото: IMAGO/Syrian Arab News Agency S/Global Look Press

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа примет участие в российско-арабском саммите в Москве, сообщило РИА Новости посольство страны в РФ. Его визит в Россию в октябре этого года станет шестым по счету.

Его Величество планирует прибыть в РФ со своим шестым официальным визитом в октябре 2025 года, чтобы принять участие в саммите, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что делегация Сирии во главе с президентом страны Ахмедом аш-Шараа приедет в Москву для участия в первом российско-арабском саммите. До этого сообщалось, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит.

В мае президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме по случаю начала 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде анонсировал проведение первого российско-арабского саммита. Мероприятие пройдет 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в ЛАГ.

Бахрейн
арабские страны
саммиты
Россия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Продюсер объяснил небывалый интерес зумеров к песне Газманова «Загулял»
Нарушение ПДД может обернуться жестким наказанием для иностранцев в России
Россия предложила Польше совместно прояснить ситуацию с БПЛА
«Милости просим»: Бородин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ
Названа проверенная диета, которая позволит уменьшить риск инфаркта
Бывшего вице-губернатора Самарской области осудили на шесть лет
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.