Лидер арабской страны Персидского залива приедет в Москву на саммит Король Бахрейна примет участие в российско-арабском саммите в Москве

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа примет участие в российско-арабском саммите в Москве, сообщило РИА Новости посольство страны в РФ. Его визит в Россию в октябре этого года станет шестым по счету.

Его Величество планирует прибыть в РФ со своим шестым официальным визитом в октябре 2025 года, чтобы принять участие в саммите, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что делегация Сирии во главе с президентом страны Ахмедом аш-Шараа приедет в Москву для участия в первом российско-арабском саммите. До этого сообщалось, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит.

В мае президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме по случаю начала 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде анонсировал проведение первого российско-арабского саммита. Мероприятие пройдет 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в ЛАГ.