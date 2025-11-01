Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 07:21

В Великобритании объяснили надежды Трампа на ядерные испытания

FT: слова Трампа о ядерных испытаниях могут быть попыткой надавить на Россию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявление американского президента Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний могут быть поиском рычага давления на Пекин и Москву, передает Financial Times. По данным британской газеты, хозяин Белого дома «мало что сделал», чтобы развеять неопределенность касательно намерений администрации или обоснованности этого шага.

Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике, — сказано в материале.

По словам финских аналитиков, заявление Трампа о ядерных испытаниях являются попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина. Они напомнили, что до этого глава российского государства объявил об успешных испытаниях подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область заявил, что коллективному Западу не следует конфликтовать с Россией и Белоруссией из-за наличия у них «Орешника». По его словам, в Донбассе гнобили, убивали и травили русскоязычных людей. Именно поэтому и началась российская СВО, объяснил глава государства.

