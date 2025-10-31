Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:36

В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина

HS: Трамп заявлением о ядерных испытаниях хочет привлечь внимание Путина

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина, передает финская газета Helsingin Sanomat. По словам аналитика, до этого глава российского государства объявил об успешных испытаниях подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять.

Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России, — сказано в статье.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трамп ставит превыше всего США, а вовсе не Украину. По его словам, хозяин Белого дома не хочет обострять отношения с Москвой и понимает бесполезность санкционной политики.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку. Уточнялось, что также глава государства может отменить закон о запрете Украинской православной церкви. По словам аналитиков, если это действительно так, то украинское правительство совершит тектонический сдвиг по мирному урегулированию.

Дональд Трамп
Владимир Путин
испытания
Посейдон
