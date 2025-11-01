В Минобрнауки выбрали, как помочь студентам с детьми

В Минобрнауки выбрали, как помочь студентам с детьми Минобрнауки поддержит студенческие семьи переводом на бюджет и выплатами

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации разработало комплекс мер материальной поддержки для студентов, имеющих детей. Инициатива направлена на создание благоприятных условий для совмещения учебного процесса и семейных обязанностей.

Согласно документу, образовательные организации получают право предоставлять различные виды помощи студенческим семьям. В перечень возможных мер поддержки включен перевод студенток, родивших в период обучения, с платной формы на бесплатную. При отсутствии такой возможности вузы могут установить скидку на обучение.

Также предусмотрены единовременные выплаты при постановке на учет в ранние сроки беременности и при рождении ребенка во время обучения. Отдельной мерой выделена материальная помощь при заключении брака.

Образовательным организациям рекомендуется разработать форму заявления и определить перечень документов, необходимых для получения материальной поддержки для студенческих семей, а также проинформировать обучающихся о соответствующих возможностях. Размер и порядок получения всех видов финансовой помощи устанавливаются каждым учебным заведением самостоятельно.

Ранее сообщалось, что с 2026 года студенческим семьям в российских регионах с низкой рождаемостью — всего таких 41 — будут выплачивать 200 тысяч рублей при рождении ребенка. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что реализовать такую выплату власти могут благодаря принятию закона о статусе студенческой семьи.