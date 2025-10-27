200 тысяч на ребенка: для студентов-родителей готовятся новые льготы

Семейным студентам будут выплачивать 200 тысяч рублей за рождение ребёнка, заявила вице-премьер Голикова. По ее словам, эта мера будет внедрена в 41 регионе с низким уровнем рождаемости. Рассказываем, какие еще льготы и выплаты существуют для поддержки молодых родителей, которые обучаются в колледжах и вузах.

Что известно о новой выплате студентам-родителям

С 2026 года студенческим семьям в российских регионах с низкой рождаемостью — всего таких 41 — будут выплачивать 200 тысяч рублей при рождении ребенка. Об этом рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Он пояснила, что реализовать такую выплату власти могут благодаря принятию закона о статусе студенческой семьи.

В открытых источниках точный полный список регионов, где будут выплачивать по 200 тысяч студентам-родителям, NEWS.ru не нашел. Инвестиционный советник, основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова предполагает, что-то в этот реестр входят субъекты с наиболее низкими коэффициентами рождаемости и/или с оттоком молодежи. Как правило, это регионы Севера, Дальнего Востока, а также некоторые малые республики, перечисляет собеседница NEWS.ru.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин обращает внимание, что новая мера поддержки будет дополнительной, то есть на студенческие семьи распространяются и все другие льготы.

Кто относится к категории «студенческая семья»

В конце июля в России законодательно на федеральном уровне закрепили понятие «студенческая семья»‎. Это открывает новые возможности для поддержки и упростит получение льгот для молодых пар по всей стране.

Согласно новым поправкам в закон, студенческой семьей в России признаются супруги, которые:

официально состоят в браке (наличие детей не требуется);

оба учатся в любом колледже, техникуме или вузе;

оба младше 36 лет (возраст до 35 лет включительно, но в некоторых случаях может быть повышен).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Статус студенческой семьи получают не только пары, но и одинокие родители. Если студент единолично воспитывает ребенка (своего или усыновленного), он имеет те же права и льготы, что и студенческие пары, говорит Игорь Балынин.

При этом форма обучения — очная, заочная, вечерняя — в данном случае не играет роли. Права одинаковы для бюджетников и платников.

По словам доцента Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ г. Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Тарасовой, студенческая семья — это часть понятия «молодая семья», следовательно, такие супруги могут пользоваться всеми льготами и возможностями для молодой семьи (ипотека, материнский капитал, налоговые вычеты, субсидии по оплате ЖКХ при соблюдении ряда условий и т. д.).

Что еще изменилось в поддержке студентов-родителей

С 1 сентября 2025 года соцвыплаты будущим матерям-студенткам назначает Социальный фонд России, а не учебные заведения.

Нововведение касается россиянок, которые проходят очное обучение в профессиональных образовательных организациях, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях. При этом также неважно, учатся ли девушки на бюджете или платно.

Пособие по беременности и родам выплачивается за 70 дней до родов и 70 дней после них. До поправок оно соответствовало размеру средней стипендии — это примерно 2000–5000 рублей. Соответственно, итоговая выплата за 140 дней отпуска по беременности и родам составляла от 9300 до 23 300.

С 1 сентября размер пособия устанавливается на уровне 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМ). Таким образом, в среднем по стране выплата увеличится до 90 202 рублей. Но в зависимости от регионального ПМ размер пособия может варьироваться.

Какие еще есть меры поддержки для студентов, ставших родителями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Основные виды пособий:

единое пособие: размер выплат нефиксированный и зависит от нуждаемости семьи. Выплата составляет 50, 75 и 100% от прожиточного минимума. Но есть условие: доход семьи не должен превышать установленный порог, а также действуют критерии нуждаемости (ограничения по владению имуществом);

пособие по беременности и родам: теперь выплачивается студенткам-очницам Соцфондом на весь период академического отпуска в размере 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения;

единовременное пособие при рождении ребенка: фиксированная сумма 26 941 рубль, которая выплачивается одному из родителей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если женщина имеет постоянное место работы (в иных случаях эту выплату заменяет единое пособие);

материнский капитал: в рамках программы при рождении первого ребенка с 1 февраля 2026 года будет выплачиваться 737 205 рублей.

Кроме того, существуют региональные выплаты: дополнительные меры поддержки, размер и условия которых устанавливаются местными властями. Например, в Карелии действует программа «Студенческий материнский капитал», рассказывает Юлия Кузнецова.

