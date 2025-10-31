Беру банку сметаны и немного муки — пеку слоеные ракушки. Бесподобное печенье, которое тает во рту

Некоторые рецепты проходят проверку временем и становятся настоящим достоянием семьи. Именно таким является этот рецепт печенья «Ракушки», которому уже более 50 лет. Его главная особенность — нежнейшая текстура, буквально тающая во рту, словно мороженое. Это не просто печенье, а маленькие конвертики счастья, в которых хрустящее слоеное тесто встречается с ванильной начинкой. Аромат этой выпечки, доносящийся из бабушкиной кухни, многие помнят с детства. И несмотря на простоту ингредиентов, результат получается по-настоящему праздничным — идеальное угощение к чаю для особых моментов и повседневных радостей.

Для теста вам понадобится: 200 г маргарина, 250 г сметаны, 2 стакана муки, щепотка соли. Для начинки: 150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 яичный желток, ванилин. Разотрите охлажденный маргарин с мукой в крошку, добавьте сметану и быстро замесите тесто. Разделите на 4 части, заверните в пленку и уберите в холод на 1 час. Для начинки взбейте размягченное масло с сахарной пудрой, желтком и ванилином. Каждую часть теста раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм, нарежьте на квадраты 5×5 см. В центр каждого квадрата положите ½ ч. л. начинки, сложите противоположные углы к центру, плотно защипляя края. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

