Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:30

Беру банку сметаны и немного муки — пеку слоеные ракушки. Бесподобное печенье, которое тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые рецепты проходят проверку временем и становятся настоящим достоянием семьи. Именно таким является этот рецепт печенья «Ракушки», которому уже более 50 лет. Его главная особенность — нежнейшая текстура, буквально тающая во рту, словно мороженое. Это не просто печенье, а маленькие конвертики счастья, в которых хрустящее слоеное тесто встречается с ванильной начинкой. Аромат этой выпечки, доносящийся из бабушкиной кухни, многие помнят с детства. И несмотря на простоту ингредиентов, результат получается по-настоящему праздничным — идеальное угощение к чаю для особых моментов и повседневных радостей.

Для теста вам понадобится: 200 г маргарина, 250 г сметаны, 2 стакана муки, щепотка соли. Для начинки: 150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 яичный желток, ванилин. Разотрите охлажденный маргарин с мукой в крошку, добавьте сметану и быстро замесите тесто. Разделите на 4 части, заверните в пленку и уберите в холод на 1 час. Для начинки взбейте размягченное масло с сахарной пудрой, желтком и ванилином. Каждую часть теста раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм, нарежьте на квадраты 5×5 см. В центр каждого квадрата положите ½ ч. л. начинки, сложите противоположные углы к центру, плотно защипляя края. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Эти огурчики улетают первыми хоть зимой, хоть летом! Маринуем обалденную закуску по‑корейски со сладким чили
Общество
Эти огурчики улетают первыми хоть зимой, хоть летом! Маринуем обалденную закуску по‑корейски со сладким чили
Гора печенья по элементарному рецепту — нужны яйца, мука и чуток сахара
Общество
Гора печенья по элементарному рецепту — нужны яйца, мука и чуток сахара
Не жду, а сразу пеку! Творожные косички к чаю из нежного теста — очень вкусный и простой рецепт
Общество
Не жду, а сразу пеку! Творожные косички к чаю из нежного теста — очень вкусный и простой рецепт
Белковый торт без муки, овсяных хлопьев и крахмала: вкус — просто пушка
Общество
Белковый торт без муки, овсяных хлопьев и крахмала: вкус — просто пушка
Секреты идеального фарша для сочных и пышных котлет: все тонкости
Семья и жизнь
Секреты идеального фарша для сочных и пышных котлет: все тонкости
творог
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.