«Недельный расход»: раскрыта цель закупки Германией 12 тысяч дронов

Крупная партия из 12 тысяч дронов, закупаемых Германией, может быть в сжатые сроки направлена на Украину для испытаний в реальных боевых условиях, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ключевой проблемой для западных беспилотников является их быстрое устаревание в современных реалиях. Он отметил, что российские средства РЭБ демонстрируют высокую эффективность против образцов, лишь недавно начавших поступать в армии НАТО.

12 тысяч дронов — цифра огромная, хотя, если ведутся боевые действия, это не так уж и много. Это недельный расход, максимум две недели. Такие дроны часто устаревают. По тем БПЛА, которые НАТО только начинает поставлять для своих армий, эффективно работают системы РЭБ ВС РФ, наши дроны-перехватчики и дроны ПВО. Я полагаю, что эти 12 тысяч дронов ФРГ отправит на Украину, чтобы посмотреть, как они ведут себя в боевых действиях. Затем разработчики внесут корректировки, и уже после будет принято решение о принятии этих БПЛА на вооружение бундесвера, — высказался Кнутов.

Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ практически вслепую одобрило контракты на поставку беспилотников с тремя производителями. Испытания дронов-камикадзе только одной компании были признаны успешными. Общая сумма заказов составляет около €900 млн.

До этого сообщалось, что Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год. Указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала СВО.