Германия почти вслепую одобрила многомиллионный заказ на БПЛА Bild: Минобороны Германии почти вслепую одобрило заказы БПЛА на €900 млн

Минобороны Германии практически вслепую одобрило контракты на поставку беспилотников от трех производителей, пишет Bild. По данным источника, при этом испытания дронов-камикадзе только одной компании были признаны успешными. Общая сумма заказов составляет около €900 млн (83,8 млрд рублей).

Речь идет о компаниях Stark, Helsing и Rheinmetall, каждой из них положено по €300 млн (27,9 млрд рублей). Отмечается, что в конце октября на полигоне в Мунстере федеральной земли Нижняя Саксония состоялись секретные испытания дронов. Всего прошло 19 тестовых полетов, 17 из которых осуществил Helsing. Остальные два выполнил Stark.

Все полеты первой компании признали успешными и соответствующими требованиям, но тест второго производителя обернулся провалом. В одном из полетов дрон промахнулся мимо цели более чем на 150 метров. Второй БПЛА вышел из-под контроля и упал в ближайшем лесу. Представители Rheinmetall вообще не явились на полигон для испытаний.

