В Минобороны Германии испугались российского Северного флота Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об угрозе от российского Северного флота

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о якобы потенциальной угрозе для коммуникационных путей НАТО со стороны российского Северного флота. По его словам, которые передает Bild am Sonntag, Москва может поражать цели в Европе с помощью атомных подводных лодок, вооруженных ядерным оружием.

Российский Северный флот представляет потенциальную угрозу для коммуникационных и транспортных путей между союзниками по НАТО. Благодаря подводным лодкам, вооруженным ядерным оружием, Москва может поражать цели в Европе, — заявил Писториус.

В ответ на это, по его словам, разрабатывается германо-норвежский проект подводных лодок для слежения и охоты. Глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что страны совместно строят верфь в норвежском Бергене и закупают современные неатомные субмарины класса U212CD.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что политика сдерживания России в Арктике, проводимая некоторыми западными странами, наносит ущерб глобальной экономике. Дипломат отметил, что подобные действия негативно влияют на международное проектное сотрудничество, взаимодействие в области чрезвычайных ситуаций, рыболовства, экологии и научных изысканий.