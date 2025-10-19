Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:50

В Минобороны Германии испугались российского Северного флота

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об угрозе от российского Северного флота

Корабль «Маршал Крылов» ВМФ России в северной части Японского моря Корабль «Маршал Крылов» ВМФ России в северной части Японского моря Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о якобы потенциальной угрозе для коммуникационных путей НАТО со стороны российского Северного флота. По его словам, которые передает Bild am Sonntag, Москва может поражать цели в Европе с помощью атомных подводных лодок, вооруженных ядерным оружием.

Российский Северный флот представляет потенциальную угрозу для коммуникационных и транспортных путей между союзниками по НАТО. Благодаря подводным лодкам, вооруженным ядерным оружием, Москва может поражать цели в Европе, — заявил Писториус.

В ответ на это, по его словам, разрабатывается германо-норвежский проект подводных лодок для слежения и охоты. Глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что страны совместно строят верфь в норвежском Бергене и закупают современные неатомные субмарины класса U212CD.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что политика сдерживания России в Арктике, проводимая некоторыми западными странами, наносит ущерб глобальной экономике. Дипломат отметил, что подобные действия негативно влияют на международное проектное сотрудничество, взаимодействие в области чрезвычайных ситуаций, рыболовства, экологии и научных изысканий.

Северный флот
Германия
Минобороны ФРГ
Россия
НАТО
