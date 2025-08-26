Немецкие порты потребовали от властей €3 млрд на случай войны

Морские порты Германии запросили у федерального правительства €3 млрд из оборонного бюджета для модернизации инфраструктуры и возведения защитных сооружений, сообщил журнал Logistik Heute. Требование содержится в письме Центральной ассоциации операторов морских портов Германии (ZDS), направленном министру обороны ФРГ Борису Писториусу.

Порты должны быть готовы к выполнению задач в чрезвычайных ситуациях, включая войну, и обеспечивать переброску материальных средств и личного состава Бундесвера и союзников по НАТО, — отмечается в послании.

В документе подчеркивается, что порты являются ключевыми логистическими узлами для военных перевозок, однако текущий уровень федерального финансирования признан недостаточным. Ассоциация настаивает на том, что дополнительные инвестиции необходимы для обеспечения надежной работы транспортных коридоров в условиях кризисов.

Ранее военно-воздушные силы Германии подняли в небо два истребителя Eurofighter после обнаружения российского самолета Ил-20M над Балтийским морем. Воздушное судно двигалось в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходило на связь. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.