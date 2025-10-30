Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 19:39

На Западе оценили потребности Украины в финансировании до 2029 года

Economist: Украине потребуется $389 млрд до 2029 года для противостояния России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год, сообщает издание The Economist. Указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.

Согласно анализу авторов, ежегодный военный бюджет Украины составляет порядка $65 млрд, а на другие государственные расходы требуется около $73 млрд. При этом украинские власти способны мобилизовать внутри страны примерно $90 млрд доходов, что оставляет бюджетный дефицит на уровне $50 млрд.

Эксперты прогнозируют ежегодный рост военных расходов Киева примерно на 20%, несмотря на то что они составляют лишь две трети от российских оборонных затрат. Потребности в вооружениях будут увеличиваться на 5% ежегодно, а расходы на восстановление разрушенной инфраструктуры оцениваются в $5 млрд в год.

Финансирование потребуется Украине даже в случае завершения боевых действий для пополнения запасов вооружений и содержания постоянной армии. The Economist указывает на два потенциальных источника покрытия дефицита: собственный бюджет Европейского союза и замороженные российские активы на сумму $163 млрд.

Ранее Украина получила первые партии вооружения, выделенные странами НАТО в рамках инициативы PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины»). По данным источника, поставки проходили по линии программы, запущенной в августе для совместных закупок вооружений.

