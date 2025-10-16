Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:13

Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL

Украина получила первые партии оружия в рамках инициативы PURL

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Украина получила первые партии вооружения, выделенные странами НАТО в рамках инициативы PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины»), сообщает Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника. По данным агентства, поставки проходят по линии программы, запущенной в августе для совместных закупок вооружений.

Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся, — уточнил собеседник.

Инициатива PURL предполагает добровольное участие стран НАТО в финансировании поставок американского оружия. К программе присоединились около 20 государств, которые вложили в нее более $2 млрд (около 160 млрд рублей).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении рассмотреть вопрос предоставления Украине дальнобойных вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk. Решение будет принято после анализа всех обстоятельств и обсуждения с украинским главой Владимиром Зеленским во время их предстоящей встречи в Вашингтоне.

Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил обсуждение поставок ракет Tomahawk Украине на встрече министров обороны Альянса в Брюсселе. Он подчеркнул, что этот вопрос является двусторонним и не входит в повестку переговоров стран НАТО.

Украина
вооружение
НАТО
поставки
