31 октября 2025 в 18:46

Юрист объяснил, как избежать скрытых изменений условий по кредитам

Юрист Салкин: избежать изменений кредитных условий можно при досрочном погашении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скрытых изменений в кредитном договоре можно избежать путем досрочного погашения займа, заявил NEWS.ru правозащитник и юрист Михаил Салкин. По его словам, банк вправе вносить изменения в соглашение, только если это было изначально закреплено при заключении сделки.

Изменения в кредитном договоре допустимы, если это было изначально прописано в соглашении. Например, один из российских банков практиковал такое необычное условие о процентной ставке: он ее устанавливал в размере 40%, но если гражданин совершал все платежи вовремя, то устанавливал дисконт, по которому ставка снижалась до 14%. Клиент был абсолютно уверен, что у него ставка по кредиту одна, но, один раз допустив просрочку, он столкнулся с перерасчетом графика платежей. Единственный способ избежать такого: досрочно погасить кредит, — пояснил Салкин.

Ранее российские банки начали в одностороннем порядке изменять условия кредитных договоров без предварительного уведомления клиентов. Финансовые организации увеличивают сроки займов и размеры ежемесячных платежей.

экономика
кредиты
банки
россияне
юристы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
