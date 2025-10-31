В Госдуме дали советы, как обзавестись сбережениями Депутат Делягин: учет доходов и расходов поможет при откладывании денег

Тем, кто намерен обзавестись сбережениями, необходимо начать вести учет доходов и расходов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Михаил Делягин. В конце каждой недели он посоветовал подводить соответствующие итоги.

Ведите запись своих доходов и особенно расходов и подводите итог каждую неделю. Это ужасно муторно, но вы удивитесь, как много денег вы тратите нерационально. Не берите кредит, если есть малейшая возможность не брать, — порекомендовал Делягин.

Парламентарий также призвал внимательнее относиться к покупкам в супермаркетах. Товары со скидками, расположенные на «удобных полках», он назвал манипуляцией и «золотой жилой» мерчандайзеров.

Ранее сообщалось, что оптимальный размер финансовой подушки, по мнению трети опрошенных россиян, составляет более 1 млн рублей. Согласно исследованию аналитиков, такой размер посчитали приемлемым 32% респондентов.