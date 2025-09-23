«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 09:24

Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки

В России назвали сумму более 1 млн рублей оптимальной для финансовой подушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптимальный размер финансовой подушки, как считают около трети опрошенных россиян, составляет более 1 млн рублей. Согласно исследованию аналитиков, такой размер посчитали приемлемым 32% респондентов, передает РБК.

По 20% участников опроса выбрали суммы от 301 тыс. до 500 тыс. рублей и от 501 тыс. до 1 млн рублей. Еще 19% россиян признались, что считают оптимальной сумму от 101 до 300 тыс. рублей. При этом за финансовую подушку в размере менее 100 тыс. рублей высказались всего 9% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных, а именно 84%, рассказали, что для формирования средств «на черный день» они откладывают деньги каждый месяц. 5% россиян выбрали откладывать крупную сумму единовременно. У 60% средства хранятся на вкладах в рублях, еще 35% выбрали для этого наличные, а 17% — инвестиционные и страховые программы, уточнили эксперты.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что до 10% от зарплаты и 15–30% от незапланированных доходов лучше откладывать на старость. Кроме того, нельзя забывать о накоплении средств для формирования финансовой подушки, а также о «кубышке» для плановых покупок, подчеркнул он.

деньги
россияне
финансы
сбережения
