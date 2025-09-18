«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 сентября 2025 в 10:45

Экономист рассказал, на что лучше всего откладывать деньги с зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 10% от зарплаты и 15–30% от незапланированных доходов лучше откладывать на старость, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Кроме того, эксперт отметил, что нельзя забывать о накоплении средств для формирования финансовой подушки, а также о «кубышке» для плановых покупок.

Нужно делать стратегические накопления, например на старость. На эти цели следует направлять от 1% до 10% получаемого дохода, — сказал Балынин.

Экономист добавил, что деньги можно копить на банковских вкладах, ставки по ним превышают уровень инфляции. Также можно участвовать в программе долгосрочных сбережений.

Ранее кандидат экономических наук Эльмира Асяева заявила, что россиянам стоит рассматривать американскую валюту лишь для диверсификации незначительной части своих сбережений. По мнению эксперта, оптимальная доля долларовых активов в личном портфеле не должна превышать 5%.

До этого член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин отметил, что россияне пока еще могут зафиксировать двузначную доходность по вкладам, но скоро такой возможности уже не будет. Он считает, что к концу года ставки по вкладам упадут до 11–11,5%.

Россия
россияне
накопления
деньги
экономисты
