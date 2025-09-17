Россиянам посоветовали ограничить долю доллара в сбережениях Экономист Асяева: в долларах стоит хранить не более 5% от всех накоплений

Российским гражданам стоит рассматривать американскую валюту лишь для диверсификации незначительной части своих сбережений, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук Эльмира Асяева. По мнению эксперта, оптимальная доля долларовых активов в личном портфеле не должна превышать 5%.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова рекомендует придерживаться консервативной стратегии в текущих геополитических условиях. Она подчеркивает, что основную часть средств (70–80%) целесообразно размещать в рублевых инструментах, таких как депозиты и облигации федерального займа.

Для краткосрочных целей предпочтительнее рублевые высокодоходные инструменты. Текущая ситуация требует взвешенного подхода без паники или чрезмерного оптимизма. Ключевым фактором остается диверсификация рисков и регулярный мониторинг изменений макроэкономической ситуации, — сказала Асяева.

Что касается валютной составляющей, то около 15% сбережений можно держать в денежных единицах дружественных стран. На долю классических резервных валют, к которым относятся евро и доллар США, должно приходиться не более 5% от общего объема накоплений.

Ранее член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин заявил NEWS.ru, что россияне пока еще могут зафиксировать двузначную доходность по вкладам, но скоро такой возможности уже не будет. Так он прокомментировал решение Банка России понизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых. По мнению Тумина, к концу года ставки по вкладам упадут до 11–11,5%.