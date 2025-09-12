Празднование Дня города в Москве
Эксперт оценил доходность вкладов после снижения ставки ЦБ

Финансист Тумин: к концу года ставки по вкладам упадут до 11-11,15%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россияне пока еще могут зафиксировать двузначную доходность по вкладам, но скоро такой возможности уже не будет, заявил NEWS.ru член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Так он прокомментировал решение Банка России понизить ключевую ставку с 18 до 17% годовых. По мнению Тумина, к концу года ставки по вкладам упадут до 11-11,5%.

Текущий момент можно считать одним из последних для фиксации повышенной доходности. Если ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, то к концу года ставки по вкладам могут опуститься к уровню 11-11,5%. В таком случае возможности сохранить сбережения под двузначный процент больше не будет, — сказал Тумин.

По словам эксперта, сейчас наиболее рациональной выглядит стратегия сочетания краткосрочных вкладов с возможностью последующего продления или изменения продукта. Это позволит сохранить текущую доходность и при этом не привязывает сбережения к длинному горизонту, где ставки уже будут существенно ниже, отметил Тумин.

12 сентября Центральный банк России на очередном заседании понизил ключевую ставку с 18 до 17%. Как отметил регулятор, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, указал ЦБ.

