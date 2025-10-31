Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:18

Украина второй месяц не выплачивает зарплаты мобилизованным

РИА Новости: украинцам в учебных центрах ВСУ не платят уже два месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ уже два месяца не выплачивают положенное денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Информация подтверждается сообщениями родственников военнослужащих, чьи сыновья и мужья проходят подготовку в центре 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По информации источника, финансовая служба обвинила бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета мобилизованных.

Появилась информация, что в учебных центрах ВСУ вот уже два месяца мобилизованным не выплачивают положенное денежное довольствие, — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что украинские военнослужащие игнорируют призывы сдаться и безуспешно прячутся в домах Покровска. Все их передвижения фиксируются операторами разведывательных БПЛА, которые передают координаты укрытий расчетам ударных дронов.

До этого западные СМИ сообщили, что Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год. Отмечается, что указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.

мобилизованные
деньги
ВСУ
Украина
