Мобилизованным украинцам в учебных центрах ВСУ уже два месяца не выплачивают положенное денежное довольствие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Информация подтверждается сообщениями родственников военнослужащих, чьи сыновья и мужья проходят подготовку в центре 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По информации источника, финансовая служба обвинила бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета мобилизованных.

Появилась информация, что в учебных центрах ВСУ вот уже два месяца мобилизованным не выплачивают положенное денежное довольствие, — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что украинские военнослужащие игнорируют призывы сдаться и безуспешно прячутся в домах Покровска. Все их передвижения фиксируются операторами разведывательных БПЛА, которые передают координаты укрытий расчетам ударных дронов.

До этого западные СМИ сообщили, что Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год. Отмечается, что указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.