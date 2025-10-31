Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 22:53

Украина ввела новые санкции против компаний из трех стран

Очередные санкции против компаний из России, Ирана и Китая введены на Украине

Банковая улица в Киеве Банковая улица в Киеве Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых ограничительных мер из-за якобы поддержки российского военно-промышленного комплекса. Санкционный список состоит из 10 физических лиц и 31 компании из России, Ирана и Китая, сообщает офис главы государства.

Согласно документу, ограничения затрагивают производителей и поставщиков, якобы имеющих связь с российским ВПК. В перечень вошли юридические лица и их руководители. Среди подвергшихся ограничениям значатся такие предприятия, как «Тулаоборонстрой», «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», «АСР», «Эсефджи Балтика», «Ками-Групп» и «Карбон Солюшенс».

Комплекс введенных санкций предполагает полное блокирование активов на территории Украины, прекращение торговых соглашений и культурных обменов. «Наказанием» станет возможное лишение подсанкционных лиц государственных наград Украины.

Ранее Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей стран Евросоюза в ответ на утверждение 19-го пакета санкций. Пресс-служба МИД РФ отметила, что меры коснутся представителей силовых структур, сотрудников госучреждений и коммерческих компаний, а также граждан стран ЕС, оказывавших военную поддержку Киеву.

