Украина рискует остаться без денег до прихода весны Economist: у Украины могут закончиться деньги к февралю 2026 года

У Украины к февралю 2026 года могут закончиться деньги на военные действия, передает журнал Economist. Отмечается, что два из трех источников финансирования — помощь США и кредиты — практически исчерпаны, а Европа не может прийти к единому решению.

Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у нее закончатся деньги, — сказано в публикации.

Ранее сообщали, что Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год. Указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.

До этого Украина получила первые партии вооружения, выделенные странами НАТО в рамках инициативы PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины»). По данным источника, поставки проходили по линии программы, запущенной в августе для совместных закупок вооружений.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что передача Киеву устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ. По его словам, один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Собеседник также упомянул зенитные ракеты Aster. Они, по мнению Рогова, не изменят ситуацию в зоне СВО.