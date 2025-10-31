Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 06:50

Украина рискует остаться без денег до прихода весны

Economist: у Украины могут закончиться деньги к февралю 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Украины к февралю 2026 года могут закончиться деньги на военные действия, передает журнал Economist. Отмечается, что два из трех источников финансирования — помощь США и кредиты — практически исчерпаны, а Европа не может прийти к единому решению.

Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у нее закончатся деньги, — сказано в публикации.

Ранее сообщали, что Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год. Указанная сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.

До этого Украина получила первые партии вооружения, выделенные странами НАТО в рамках инициативы PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины»). По данным источника, поставки проходили по линии программы, запущенной в августе для совместных закупок вооружений.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что передача Киеву устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ. По его словам, один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Собеседник также упомянул зенитные ракеты Aster. Они, по мнению Рогова, не изменят ситуацию в зоне СВО.

Украина
бюджеты
финансы
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
В школьную программу средних классов захотели вернуть один предмет
В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию
Вкусный и полезный осенний завтрак! Пшенная каша с тыквой на молоке
Около 10 взрывов прогремело ночью в двух российских городах
Банки стали внезапно менять условия кредитов без предупреждения
В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине
Трамп с женой устроили Хэллоуин в Белом доме
В Госдуме предложили установить «рыбный четверг»
Ветеринар рассказал, как отучить кошку рыться в домашних цветах
Украина рискует остаться без денег до прихода весны
Каллас потеряла позиции после конфликта с фон дер Ляйен
Стало известно, можно ли наказать владельца собаки за громкий лай питомца
В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми
ПВО сбила несколько дронов в Ростовской области
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру вблизи Владимира
К чему снятся котята: толкования, которые удивят вас
Военэксперт рассказал о «подземном городе» ВСУ в Константиновке
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.