31 октября 2025 в 23:40

Эстонцам сообщили цену «энергонезависимости» от России

ERR: в Эстонии с 2026 года введут плату за энергетическую независимость от РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2026 года жители Эстонии будут вынуждены нести дополнительные расходы за электроэнергию, сообщил порталу национального гостелерадио ERR председатель правления государственной энергетической компании Elering Калле Килк. Он назвал их платой за энергетическую независимость от России.

Речь идет о новом сборе, утвержденном оператором электросетей страны. Это решение стало прямым следствием синхронизации электросетей стран Балтии с общеевропейской системой и окончательным выходом из объединенной энергосистемы с Россией и Белоруссией.

С 2026 года эстонцам придется платить €3,73 за мегаватт-час. Плата будет обязательной как для потребителей, так и для производителей электроэнергии.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза утвердил свою переговорную позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта российского природного газа с 1 января 2028 года. Запрет будет наложен на закупки как трубопроводного, так и сжиженного энергоносителя.

