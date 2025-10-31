Арестованную за госизмену из Орла проверят на вменяемость в Москве

Арестованную в Орле по подозрению в госизмене девушку проверят на вменяемость, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. На момент совершения преступления она была несовершеннолетней.

В Орле уже была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Однако установить психиатрическое состояние девушки не удалось.

В связи с этим будет назначаться стационарная экспертиза, ее проведут в Москве, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности сняла с поезда жителя Республики Коми, который собирался вступить в ВСУ. По предварительной информации, состав направлялся в Белгородскую область, где планировался переход на территорию Украины. Мужчину, подозреваемого в госизмене, задержали.

До этого стало известно, что жителю Владивостока назначили 15 лет колонии строгого режима за шпионаж в интересах Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он по поручению украинской разведки собирал секретные сведения о воинской части, фиксировал объекты Тихоокеанского флота и использовал карты для уточнения данных.