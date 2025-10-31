Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 23:17

На границе Украины и Белоруссии погибли пятеро украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Житомирской области вблизи границы с Белоруссией в результате двух подрывов на минах погибли пятеро украинцев, сообщили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представители региональной полиции. Еще трое граждан получили ранения.

Оба инцидента произошли в один день, 31 октября. По данным полиции, первое происшествие случилось, когда группа местных жителей на автомобиле УАЗ направлялась на запланированную вырубку леса. Водитель отклонился от маршрута, и машина наехала на взрывное устройство.

Позже поступило сообщение о подрыве на мине грузовика ЗИЛ, перевозившего лесопродукцию. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства событий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ минируют дома в столице региона, роют окопы и используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирными жителями. По его словам, тактика противника напоминает ту, что использовалась в Артемовске.

До этого военэксперт Игорь Кимаковский утверждал, что ВСУ минировали тела детей при отступлении в Днепропетровской области. Так противник хотел сыграть на человечности ВС РФ. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Украина
Белоруссия
взрывы
жертвы
