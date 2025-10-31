Банки стали внезапно менять условия кредитов без предупреждения

Российские банки начали в одностороннем порядке изменять условия кредитных договоров без предварительного уведомления клиентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на несколько подобных случаев. По ее информации, финансовые организации в одностороннем порядке увеличивают сроки займов и размеры ежемесячных платежей.

Согласно материалу, изменения часто происходят после отключения платных пакетов услуг, которые предоставляли льготные условия по кредиту. В некоторых случаях это происходит при малейшем нарушении условий договора. Один из клиентов банка рассказал газете, что срок его кредита увеличился с трех до пяти лет после однодневной просрочки платежа.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов пояснил, что банки действительно имеют право на одностороннее изменение условий договора, но только при нарушении заемщиком условий договора — например, в случае просрочки, снижения дохода или смены работы. Однако, как отмечает издание, на деле банки часто применяют этот механизм непрозрачно, без должного информирования клиентов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики, которое предоставит больше пространства для смягчения политики регулятора. Руководитель регулятора пояснила, что текущая денежно-кредитная политика сдерживает избыточный потребительский спрос.