Военэксперт ответил, какие объекты в тылу России могут стать целями ВСУ

Вооруженные силы Украины могут попытаться осуществить атаку на гражданские объекты, расположенные в глубоком тылу России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что украинский президент Владимир Зеленский способен пойти на этот шаг ради сохранения поддержки Запада.

Сейчас ВСУ проигрывают на поле боя, и Украина не хочет пускать туда своих и западных журналистов, которые бы засняли это поражение. При этом Зеленский продолжает выпрашивать деньги у Запада, и всю эту ситуацию ему нужно как-то исправлять. Поэтому я допускаю, что он попытается нанести удар вглубь РФ с помощью ракеты. Вот только все наши военные объекты очень хорошо защищены, поэтому, полагаю, они попробуют бить по гражданским. Зеленский будет максимально пиарить этот террористический акт, пытаясь навязать людям мысль, что Россия якобы проиграла, — высказался Матвийчук.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что резкая смена риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает серьезное беспокойство у Зеленского и его команды. По его словам, украинское правительство находится в кризисной ситуации из-за сокращения внешней поддержки.