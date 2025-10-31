Резкое изменение риторики американского президента Дональда Трампа по Украине вызывает серьезное беспокойство не только у президента Владимира Зеленского, но и у его окружения, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, власти буквально бьются в агонии. В частности, правительство столкнулось с ухудшением ситуации на фоне сокращения внешней поддержки, объяснил он.

Ситуация на Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а переход к разрушению. США фактически вышли из конфликта. Европа без них воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией, — отметил Дмитрук.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку. Уточнялось, что также глава государства может отменить закон о запрете Украинской православной церкви. По словам аналитиков, если это действительно так, то украинское правительство совершит тектонический сдвиг по мирному урегулированию.