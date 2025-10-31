Ядовитый Плющ против маньяка: девушку нашли спустя полгода после Хеллоуина

Американка Челси Брук исчезла после того, как в 2014 году пошла на вечеринку в честь Хеллоуина на ферме в Мичигане. Сначала был найден ее костюм и лишь через несколько недель сам труп. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Ядовитый Плющ

26 октября 22-летняя девушка была одной из почти тысячи гостей вечеринки, которая прошла на ферме в городке Френчтаун (штат Мичиган). Она была одета как злодейка Ядовитый Плющ из комиксов о Бэтмене. На ней были черные леггинсы, фиолетовый парик и топик, покрытый листьями.

Родители сразу обратились в полицию, когда девушка не вернулась с дискотеки домой. Поиски были организованы на следующий день, но лишь через шесть месяцев был найден костюм Челси в 15 милях от места преступления. Он лежал на заброшенной строительной площадке.

В последний раз ее видели уходящей с вечеринки с неизвестным мужчиной примерно в три часа ночи.

«Мы очень дружная семья, и мы постоянно общаемся. Она не была расстроена и не хотела уходить… Она бы не ушла куда-то так надолго, не сказав нам», — говорила сестра пропавшей девушки Кассандра.

Тело нашли спустя несколько недель после обнаружения костюма. Судмедэксперт позже установил, что Брук умерла от тупой травмы головы и получила многочисленные переломы лица, челюсти, шеи и зубов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Силой Иисуса Христа прощаю»

Прошел еще год, прежде чем ее убийца, Дэниел Клэй, был пойман в июле 2016 года. Изначально ему было предъявлено обвинение в убийстве второй степени, но присяжные признали его виновным в тяжком убийстве и сокрытии тела, за что он теперь отбывает пожизненное заключение. При этом мать девушки Леанда Брук заявила, что прощает душегуба.

«Сегодня силой Иисуса Христа я прощаю Дэниела Клэя, потому что, если я этого не сделаю, все, что произошло за последние два с половиной года, разрушит всю мою оставшуюся жизнь», — цитирует женщину журнал People.

Добавка к пожизненному

Пожизненный срок мужчина получил в мае 2017 года, но уже спустя месяц состоялся еще один суд по другому преступлению, к которому оказался причастен душегуб. Клэй получил от 40 до 75 лет тюремного заключения за сексуальное насилие, которое он совершил незадолго до ареста.

По данным следствия, маньяк ворвался в квартиру в округе Монро, а затем надругался над женщиной.

На момент ареста осужденному было 27 лет. За его спиной был уже тяжелый криминальный бэкграунд. Мужчину успели судить за кражу, нападение и преступления, связанные с наркотиками. У него двое сыновей от двух разных женщин, которым он задолжал тысячи долларов невыплаченных алиментов.

Сейчас он отбывает пожизненное заключение в исправительном учреждении «Макомб» в Леноксе (штат Мичиган).