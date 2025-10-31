Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:39

В России нашли виновную в разрушении биатлонной трассы за 1,2 млрд рублей

В Татарстане оштрафовали виновную в разрушении биатлонной трассы

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главного эксперта управления Госэкспертизы Татарстана Лилиану Кузьмину признали виновной в нарушении при проверке проекта биатлонной трассы стоимостью 1,25 млрд рублей, которое привело к ее разрушению, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, суд назначил штраф в размере 70 тыс. рублей.

В публикации говорится, что эксперт одобрила систему водоотвода без проведения необходимых проверок. В 2022 году это привело к разрушению части трассы во время сильных осадков, причинив ущерб на 7,1 млн рублей.

Кузьмина не признает своей вины, утверждая, что ответственность несут подрядчики, выполнявшие работы. Она также отмечает, что в проверке участвовали 13 специалистов, но обвинение предъявили только ей. Эксперт намерена обжаловать решение суда и отказывается выплачивать штраф.

Ранее в Нижегородской области с перевозчиков общественного транспорта взыскали 2,8 млн рублей после проверок госконтрактов. Им предъявили штрафы за нарушения по жалобам пассажиров. Всего в ходе проверок направили 306 претензий к перевозчикам.

Россия
Татарстан
штрафы
эксперты
трассы
