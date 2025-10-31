В России нашли виновную в разрушении биатлонной трассы за 1,2 млрд рублей

Главного эксперта управления Госэкспертизы Татарстана Лилиану Кузьмину признали виновной в нарушении при проверке проекта биатлонной трассы стоимостью 1,25 млрд рублей, которое привело к ее разрушению, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, суд назначил штраф в размере 70 тыс. рублей.

В публикации говорится, что эксперт одобрила систему водоотвода без проведения необходимых проверок. В 2022 году это привело к разрушению части трассы во время сильных осадков, причинив ущерб на 7,1 млн рублей.

Кузьмина не признает своей вины, утверждая, что ответственность несут подрядчики, выполнявшие работы. Она также отмечает, что в проверке участвовали 13 специалистов, но обвинение предъявили только ей. Эксперт намерена обжаловать решение суда и отказывается выплачивать штраф.

